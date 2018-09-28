Заседания Верховного Суда Индии будут транслировать по ТВ

Нью-Дели, , 20:24 — REGNUM Председатель Верховного Суда Индии Дипак Мисра 26 сентября огласил решение, согласно которому процесс рассмотрения дел будет транслироваться по национальному телевидению.

По сообщению индийского новостного агентства Jagran, судьи обосновали своё решение стремлением к открытости и эффективности, так как народный надзор позволит избежать необоснованных обвинений. За последнее время в адрес Верховного Суда поступало множество предложений, в том числе и от студентов правовых факультетов, просивших о доступе к заседаниям. Среди наиболее важных предложений, которые рассматривает Суд, была задержка трансляции заседаний на 70 секунд, чтобы не допустить разглашения информации, представляющей государственную тайну.

Предполагается, что видеотрансляции заседаний также позволят уменьшить загруженность зала и здания Суда, а также обеспечит соблюдение права граждан на информацию, равный и открытый суд.