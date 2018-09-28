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Рождаемость в Чувашии падает

Общество

По итогам восьми месяцев рождаемость уменьшилась на 5,6%

Рождаемость в Чувашии падает
Fred974
Новорожденный

Чебоксары, 28 сентября 2018, 18:55 — REGNUM  В Чувашии опубликованы данные о демографической обстановке за январь — август 2018 года. Рождаемость в республике уменьшилась, смертность — выросла. Об этом свидетельствуют данные Чувашстата, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

По данным ведомства, в январе — августе 2018 года в Чувашии родились 8853 ребёнка. Это на 5,6% (или на 528 детей) меньше, чем было в аналогичном прошлогоднем периоде. В том числе 3055 детей (34,5% от общего числа родившихся живыми) были по очередности рождения первыми, 3698 детей (41,8%) — вторыми, 1562 ребёнка (17,6%) — третьими, 535 детей (6,1%) — четвертыми и более.

Умерли за восемь месяцев 10 627 человек, что на 0,8% (или на 87 человек) больше к уровню января —августа прошлого года. В том числе умерли 37 младенцев. Согласно представленным данным, основными причинами смерти жителей республики остаются болезни системы кровообращения (38% всех умерших), новообразования (11,8%), внешние причины (10,8%), болезни органов дыхания (5,7%) и болезни органов пищеварения (5,5%).

Число умерших превысило число родившихся на 20% (в январе — августе 2017 года — на 12,4%).

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Демографическая статистика
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