В Турции вручат премию “Гражданин мира” за заслуги перед человечеством

Анкара, , 20:20 — REGNUM Одна из самых популярных в Турции телерадиокомпаний — TRT, вручит награду «Гражданин мира» — TRT World Citizen. Награду получают люди, внесшие весомый вклад в гармоничное развитие человечества.

По данным новостного агентства «ТРТ», официальная церемония назначена на третье октября, местом проведения станет Стамбул. Первая леди Турции Эмине Эрдоган станет почетным гостем мероприятия. Во вручении примут участие бизнесмены, политики и ученые со всего мира.

Премия вручается в трех категориях — «Успех», «Коммуникации», «Образование» и «Гражданин мира». Помимо этого, на церемонии подведут итоги конкурса короткометражных фильмов TRT World Citizen. Три самых ярких картины, которые будут выбраны из четырех тысяч фильмов, получат награды.