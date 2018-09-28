Путин подписал указ об осеннем призыве в армию

Москва, , 18:51 — REGNUM Президент России Владимир Путин 28 сентября подписал указ о призыве граждан на военную службу в октябре — декабре 2018 года, сообщает пресс-служба Кремля.

Согласно указу, на военную службу планируется призвать 132 500 граждан России в возрасте от 18 до 27 лет. Призыв будет проводиться в период с 1 октября по 31 декабря.

Напомним, в весенний призыв текущего года на военную службу были призваны 128 тысяч человек, в предыдущий осенний призыв — 134 тысячи человек.