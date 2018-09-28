Пятница, 28 Сентября 2018 года
20:50:29 МСК

Путин подписал указ об осеннем призыве в армию

Общество

На военную службу осенью планируется призвать более 132 тысяч молодых людей

Путин подписал указ об осеннем призыве в армию
Иллюстрация: Mil.ru
Призывники

Москва, 28 сентября 2018, 18:51 — REGNUM  Президент России Владимир Путин 28 сентября подписал указ о призыве граждан на военную службу в октябре — декабре 2018 года, сообщает пресс-служба Кремля.

Согласно указу, на военную службу планируется призвать 132 500 граждан России в возрасте от 18 до 27 лет. Призыв будет проводиться в период с 1 октября по 31 декабря.

Напомним, в весенний призыв текущего года на военную службу были призваны 128 тысяч человек, в предыдущий осенний призыв — 134 тысячи человек.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Осенний призыв — 2018
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить