Харьковский антимайдановец выйдет на свободу благодаря «закону Савченко»

Харьков, Украина, , 18:57 — REGNUM Суд Харькова принял решение освободить антимайданного активиста Гната Кромского, известного как Топаз, сообщило 28 сентября информационное агентство «УНН» со ссылкой на адвоката осуждённого.

«По ходатайству адвоката Шадрина Октябрьский районный суд Харькова пересчитал срок заключения Кромского в соответствии с разъяснениями пленума Верховного суда с учетом срока ареста и пришел к выводу, что он отбыл назначенные приговором 8 лет наказания и даже больше», — сообщил журналистам адвокат Дмитрий Горшколепов.

Отметим, что закон, зачисляющий удвоенное время ареста в срок отбывания наказания, был принят Верховной радой в 2015 году по предложению Надежды Савченко, находившейся в тот момент в российской тюрьме.

Закон вызвал волну критики со стороны СМИ и общественности. С его помощью на свободе оказалось около 10 тыс. преступников, не отсидевших положенный срок. Закон Савченко был отменён в 2017 году.

Напомним, 11 сентября 2018 года Надежда Савченко, будучи на этот раз в украинской тюрьме, предложила новый закон, приравнивающий стипендии к минимальной зарплате.

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