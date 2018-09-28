Израильские учителя проведут забастовку

Иерусалим, , 20:54 — REGNUM Профсоюз учителей старших классов Израиля планирует провести забастовку. По сообщениям израильского информационного агентства Ynet, забастовка в ряде школ пройдет 2 октября, в первый после осенних еврейских праздников учебный день. Точное количество учебных заведений, которые будут закрыты, пока неизвестно.

Трудовой конфликт связан с несоблюдением государством соглашения, предполагающего реформу системы школьного образования для детей с особенностями развития. В данном случае речь идет об учебных заведениях, признанных государственными органами, но не получившие статус официальных.

В течение продолжительного времени учителя ряда школ Израиля заявляли о недостаточном финансировании. В марте 2018 года было подписано соглашение с министерством финансов Израиля, предусматривающее повышение заработных плат школьных учителей. На реализацию договора правительство выделило $166 млн. Однако до сих пор условия соглашения не были выполнены.