Член конгресса Непала: индуизм должен стать государственной религией

Катманду, , 20:37 — REGNUM Член конгресса Непала Шанкар Бхандари на собрании, организованном информационным объединением Press Union Kaski, выразил свою уверенность, что индуизм должен стать государственной религией страны.

Следует сделать индуизм государственной религией страны, так как большинство граждан страны хотели бы этого, — сообщил журналистам на собрании член конгресса Непала Шанкар Бандари 26 сентября.

Распространение христианства увеличилось, поскольку Непал считается светским государством согласно временной конституции страны, — добавил он.

Политик также отметил, что Непал был создан как индуистское королевство еще задолго до появления политических партий.

По информации непальского новостного агентства The Himalayan Times, Шанкар Бхандари отметил, что растущее количество христианских церквей и миссионеров может уничтожить идентичность Непала.