Британские СМИ разглядели в Су-57 признаки «третьей мировой войны»

Лондон, , 18:32 — REGNUM Российский многоцелевой истребитель пятого поколения Су-57 после включения в спектр своего вооружения гиперзвуковой ракеты Р-37 стал «сигналом и предупреждением о третьей мировой войне», сообщает 28 сентября британское издание Daily Express.

Свой вывод о грядущих глобальных военных потрясениях издание обосновывает тем, что оснащение российских истребителей пятого поколения гиперзвуковыми ракетами произошло на фоне эскалации военных действий в Сирии.

Дополнительный ужас должно внушить то, что включение Р-37 в спектр вооружения истребителя Су-57 было публично подтверждено главой корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борисом Обносовым.

Издание поведало читателям о страшной опасности, которая исходит от Су-57 даже в сторону «продвинутых боевых самолетов», так как ракета Р-37 может уничтожать высокоскоростные обьекты на дистанции более 300 км.

Как сообщало ИА REGNUM, в британских СМИ не утихает антироссийская истерика, всплеск которой начался после голословных утверждений властей Британии об «отравлении Скрипалей».

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