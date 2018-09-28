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Метро в столице Бангладеш Дакке не будет построено в срок

Общество

В столице Бангладеш – Дакке – строят первое в этой стране метро. Существуют опасения, что проект по строительству этой «важнейшей транспортной артерии» не будет завершен в назначенный срок, что ведет к дальнейшему сдвигу сроков завершения строительства

Дакка, 28 сентября 2018, 21:48 — REGNUM  Работы по строительству первого в Бангладеш метро затягиваются. Как сообщает бангладешское новостное издание «Протхом ало» со ссылкой на мнение специалистов, в случае, если работы не будут завершены в назначенный срок, стоимость проекта возрастет. Однако сами подрядчики утверждают, что открытие метро произойдёт в четко установленный срок.

По имеющейся у журналистов информации, сегодня выполнено 16% от общего объема работ, в то время как сдача участка метро от Уттары до Агаргаона (районы в Дакке) планируется, по предварительным данным, на 30 июня 2019 г. Также к декабрю 2020 г. должна быть построена линия метро на участке от Агаргаона до района Мотиджил. К настоящему моменту на проект уже потрачено более 600 миллионов долларов.

Как сообщают источники в правительстве Бангладеш, сейчас в проект строительства метрополитена уже внесены необходимые корректировки, а сами строительные работы «идут полным ходом».

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Зарубежная хроника
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