Метро в столице Бангладеш Дакке не будет построено в срок

Дакка, , 21:48 — REGNUM Работы по строительству первого в Бангладеш метро затягиваются. Как сообщает бангладешское новостное издание «Протхом ало» со ссылкой на мнение специалистов, в случае, если работы не будут завершены в назначенный срок, стоимость проекта возрастет. Однако сами подрядчики утверждают, что открытие метро произойдёт в четко установленный срок.

По имеющейся у журналистов информации, сегодня выполнено 16% от общего объема работ, в то время как сдача участка метро от Уттары до Агаргаона (районы в Дакке) планируется, по предварительным данным, на 30 июня 2019 г. Также к декабрю 2020 г. должна быть построена линия метро на участке от Агаргаона до района Мотиджил. К настоящему моменту на проект уже потрачено более 600 миллионов долларов.

Как сообщают источники в правительстве Бангладеш, сейчас в проект строительства метрополитена уже внесены необходимые корректировки, а сами строительные работы «идут полным ходом».