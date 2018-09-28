Вертолетный «Чкалов» в Петербурге раскаялся и ждет суда

Санкт-Петербург, , 18:22 — REGNUM Пилот легкого вертолета, пролетевшего под опорой моста Западного скоростного диаметра в Петербурге, в ближайшее время предстанет перед судом за действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств. Мужчина признал свою вину и раскаялся, сообщило 28 сентября Северо-Западное следственное управление на транспорте СК России.

Это происшествие, зафиксированное многочисленными очевидцами, вызвало большой общественный резонанс. Оно произошло 10 августа 2018 года.

В тот день пилот вертолета Gazelle SA-0682G, по версии следствия, из хулиганских побуждений, следуя со стороны города к Финскому заливу, пролетел под автомобильным путепроводом (мостом) на ЗСД.

Здесь можно летать не ниже чем на высоте 900 метров, а вертолет прошел на высоте 25 метров и создал угрозу как автомобилистам и пассажирам автотранспорта, так и тем кто находился на экскурсионных судах на водной поверхности рек Малая Нева и Малая Невка.

«Уголовное дело направлено в Петроградский районный суд Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу», — сообщили в СЗСУ на транспорте СКР.

Напомним, совершение из хулиганских побуждений действий, угрожающих безопасной эксплуатации транспортных средств (ст. 267.1 УК РФ), наказывается штрафом в размере от 150 тыс. до 300 тыс рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Как известно, в 1928 году советский военный летчик Валерий Чкалов пролетел на истребителе в Ленинграде под Троицким мостом над Невой, за что был наказан командованием.

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