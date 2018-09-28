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Вопреки всему: челябинский губернатор не намерен открывать закрытую свалку

Общество

Обратной дороги нет, говорит Дубровский

Вопреки всему: челябинский губернатор не намерен открывать закрытую свалку
© ИА REGNUM
Свалка

Челябинск, 28 сентября 2018, 18:04 — REGNUM  Глава Южного Урала Борис Дубровский не собирается открывать городскую свалку Челябинска, закрытую 11 сентября. По его словам, закрытие было просчитано, осмысленно и выверено, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Сегодня, 28 сентября, в Челябинске прошло экстренное совещание, посвящённое мусорной проблеме. Как сообщает пресс-служба губернатора, Дубровский отмечает, что свалка закрыта, окончательно и бесповоротно. «Обратной дороги нет», — говорит глава области.

Также он оценил действия подрядчиков, которые отказались вывозить мусор на другие площадки. По его словам, они показали себя как «социально безответственный бизнес» и навлевательски отнеслись к людям.

Напомним, 11 сентября челябинская свалка, которая функционировала с 1949 года, была закрыта. Это повлекло саботаж с вывозом мусора. Порядка десяти подрядчиков отказались вывозить отходы на другие площадки. В итоге город превратился в свалку. Властям пришлось привлекать мусоровозы с территории области, а также из Екатеринбурга и Кургана.

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Мусорный коллапс в Челябинске
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