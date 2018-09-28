В Минстрое взяли на контроль ЧП с прорывом трубы в Петербурге

Санкт-Петербург, , 18:03 — REGNUM Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ обеспокоено трагическим случаем в Санкт-Петербурге, где из-за прорыва теплотрассы в залитом кипятком кафе погибли два молодых человека. Причем, это случилось в первый же день отопительного сезона.

«Каждый такой случай — на особом контроле. По горячим следам подробно разбираемся, что произошло и почему», — заявил министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев, которого цитирует ТАСС.

Он высказал соболезнование родственникам погибших и пообещал, что после анализа причин ЧП будут сделаны выводы.

Ранее в комитете по энергетике и инженерному обеспечению Петербурга корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что в связи со случившимся создана и приступила к работе межведомственная комиссия с участием представителей жилищного комитета, МЧС, Ростехнадзора. «Мы пока не понимаем причину этого инцидента. Комиссия будет работать до выяснения всех обстоятельств дела», — отметили в Смольном.

СКР возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух лиц». Свою проверку ведет также прокуратура Петербурга.

Читайте ранее в этом сюжете: Отопительный сезон в Петербурге начался с трагедии: двое сварились заживо

Как отмечает ТАСС, вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин поручил комитету по энергетике и инженерному обеспечению провести анализ итогов тепловых и гидравлических испытаний, проверить готовность тепловых сетей к выполнению графика тепловых нагрузок в ходе начавшегося отопительного сезона. Госстройнадзору поручено провести оценку состояния подтопленного водой здания для принятия решения о его дальнейшей эксплуатации.

Читайте ранее в этом сюжете: Погибших в кипятке петербуржцев погубило возвращение в кафе

Напомним, в ночь на 28 сентября двое петербуржцев погибли в кипятке, залившем кафе на Измайловском проспекте, д. 20, в результате прорыва трубы диаметром 300 мм компании «Теплосеть Санкт-Петербурга». Как утверждают в компании, эта трасса ранее уже прошла необходимые регламентные работы. В воронку на месте прорыва провалились два автомобиля без людей.

Читайте ранее в этом сюжете: Власти Петербурга пока не понимают причину рокового прорыва трубы