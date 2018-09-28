Там, где построили перинатальные центры, выросла младенческая смертность

Москва, , 17:46 — REGNUM Счетная палата России выявила рост младенческий смертности в тех регионах страны, где были построены перинатальные центры — специализированные клиники для новорождённых и их матерей. Об этом сегодня, 28 сентября, сообщает РБК со ссылкой на отчет аудитора Счетной палаты.

В докладе утверждается, что за год показатель младенческой смертности (число детей, умерших в возрасте до одного года, на тысячу родившихся) увеличился в Нижегородской области — на 37,2%, в Хакасии — на 31%, в Челябинской области — на 26%, в Калужской области — на 23,1%, в Тамбовской области — на 14,3%, в Самарской области — на 4,8%, в Кабардино-Балкарии — на 3,8%.

Именно в этих регионах (в числе других 12 регионов) в период 2016—2017 годов заработали перинатальные центры.

В Счетной палате считают, что подобная статистика требует дополнительного анализа со стороны министерства здравоохранения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Российской Федерации Владимир Путин в своем майском указе после вступления в должность потребовал добиться снижения младенческой смертности до 4,5 случаев на тысячу родившихся детей к 2024 году. В текущем году этот показатель составляет 5,2 случая.

Программа строительства перинатальных центров в регионах страны была запущена в 2013 году. Планировалось, что до конца 2016 года в 30 регионах страны должны были открыться 32 перинатальных центра. При этом госкорпорация «Ростех» взялся за строительство 15 объектов, за остальные отвечали региональные власти.

Осенью 2016 года Минздрав попросил перенести срок сдачи центров на конец 2017 года. Но и к этому сроку далеко не все центры были готовы.