Конкурс «Навыки мудрых»: «Всегда интересно попробовать что-то новое»

Рязань, , 17:22 — REGNUM Жительница Рязанской области Ольга Емельянова стала бронзовым призером Национального чемпионата по стандартам WorldSkills для профессионалов старше 50 лет «Навыки мудрых». В финале конкурса она заняла третье место в компетенции «Лабораторный химический анализ». Впечатлениями от конкурса Ольга Емельянова поделилась с корреспондентом ИА REGNUM.

Конкурс проходил в Москве 20 — 23 сентября в Москве на территории образовательного комплекса «Техноград» на ВДНХ. В нем приняли участие профессионалы в своем деле, чей возраст преодолел отметку в 50 лет. Более 130 участников, которые представляли предприятия 28 регионов, соревновались в 26 номинаций. Среди них — «Электромонтаж», «Ресторанный сервис», «Ремонт и облуживание легковых автомобилей», «Столярное дело», «Технологии композитов», «ИТ-решения для бизнеса», «Видеопроизводство», «Изготовление прототипов» и множество других. Сотрудница «Рязанской нефтеперерабатывающей компании» Ольга Емельянова победила в номинации «Лабораторный химический анализ».

«Всегда интересно попробовать что-то новое. Кроме того, была очень интересная церемония награждения, выступали Игорь Николаев, Юрий Антонов, балет «Todes». В общем, было организовано все очень хорошо», — рассказала Ольга Емельянова.

По словам призера конкурса, участие в этом конкурсе — хорошая возможность проверить себя.

«Мне нужно было показать свое умение. Для меня участие в этом конкурсе — это возможность оценить себя, сравнить свои навыки и умения с другими, в общем-то я довольна, как я себя показала. В нашей номинации не было мастер-классов, к сожалению. Но если подобный конкурс будет проходить вновь, то я посоветую своим коллегам принять в нем участие, потому что это достаточно приятный опыт и приятное приключение», — сказала Ольга Емельянова.

ИА REGNUM отмечает, что главная цель чемпионата — продемонстрировать профессиональное долголетие и конкурентоспособность специалистов, которым исполнилось 50 лет. Кроме того, важно, чтобы работодатели понимали, что люди, которым уже не 25 лет, готовы к обучению и переквалификации. Для этого на чемпионате на 46 площадках прошли мастер-классы, в которых конкурсанты с интересом принимали участие.