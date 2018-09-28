Повышение акцизов на спирт станет ударом для граждан Украины — эксперт

Цитата из к/ф «Ночь перед Рождеством». реж Зинаида Брумберг, Валентина Брумберг. 1951. СССР

Киев, , 17:32 — REGNUM Повышение акцизного сбора на алкогольную продукцию на Украине обернётся массовым употреблением суррогата, заявил экономист Андрей Новак 28 сентября в комментарии информационному агентству «УНН».

Эксперт отметил, что правительство намерено получить несколько миллиардов гривен дохода, но оно также должно учесть покупательную способность населения:

«Повышая акциз на алкоголь, правительство имеет одну цель — простым методом получить дополнительные поступления в государственный бюджет. В Украине алкоголь стоит дешевле, чем за рубежом. Однако внутри страны стоимость продукта не соответствует уровню доходов граждан», — рассказал Новак.

Такая политика украинского правительства приведёт к печальным последствиям, таким как распространение суррогатов:

«Нас ждет резкое увеличение контрабандной и контрафактной продукции, активизация самогоноварения, особенно в сельской местности», — подчеркнул эксперт.

Напомним, в Верховной раде зарегистрирован законопроект, поданный кабинетом министров. Если он будет принят, акцизы на алкоголь на Украине поднимутся на 9%.

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