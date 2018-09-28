Ярославский речной вокзал вернет свой облик?

Ярославль, , 17:18 — REGNUM Члены научно-методического совета департамента охраны объектов культурного наследия Ярославской области большинством голосов приняли решение поддержать внесение ярославского речного вокзала в реестр выявленных объектов культурного наследия. Об этом сказал корреспонденту ИА REGNUM председатель совета Юрий Аврутов.

В Ярославле идет реконструкция здания речного вокзала на Волжской набережной, которую проводит ООО «Байтек Машинери». Фирма собирается серьезно изменить внешний вид здания, который стал практически визитной карточкой города.

Против этого выступают градозащитники. 28 сентября научно-методический совет департамента охраны объектов культурного наследия Ярославской области большинством голосов принял решение поддержать внесение ярославского речного вокзала в реестр выявленных объектов культурного наследия. Воздержалось лишь трое человек, среди них был главный архитектор области Михаил Кудряшов.

«Научно методический совет рекомендовал признать вокзал выявленным объектом культурного наследия. Мы это решение поддерживаем и сейчас происходит процедура согласования нормативно-правовых актов в правительстве Ярославской области», — сказали корреспонденту ИА REGNUM в департаменте охраны объектов культурного наследия Ярославской области.

Если департамент ОКН примет решение сделать речной вокзал памятником культуры, то работы на нем могут проводиться только с разрешения органа охраны памятника и внешний вид его нельзя будет изменять. Значит, здание сможет вернуть свой первоначальный облик.

«Речной вокзал просуществовал 40 лет. По законодательству, здания, которые простояли более 40 лет, можно рассматривать как потенциальный объект культурного наследия. Правая часть ансамбля, где сейчас находится ресторан, построен позже. Есть идея оба здания объявить ансамблем. Здание ярославского речного вокзала будет памятником, а второе будет входить в территорию объекта культурного наследия, следовательно, и там тоже нельзя будет производить работы без разрешения департамента охраны ОКН. Так мы защитим оба объекта», — сказал корреспонденту ИА REGNUM председатель научно-методического совета департамента охраны объектов культурного наследия Ярославской области Юрий Аврутов.

1 октября представители органа охраны памятников культуры, научно-методического совета, главный архитектор области должны выехать на место и проверить фасады вокзала, выходящие на Волгу. Там, как стало известно членам совета, уже внесены существенные изменения в облик здания.