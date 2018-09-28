«Бургер Кинг» могут наказать за оскорбительную рекламу в Петербурге

Санкт-Петербург, , 17:25 — REGNUM Сеть ресторанов быстрого питания «Бургер Кинг» (Burger King) может быть наказана за использование неуместной рекламы, которая оскорбляет чувства жителей города на Неве. Об этом стало известно сегодня, 28 сентября.

Пользователи соцсети обратили внимание, что по городу ходят промоутеры сети «Бургер Кинг» в майках, на которых по-английски написано: «В этом городе вы не умрёте от голода».

«А как вам, петербуржцы? Поведёте своих детей в БК? Теперь не только корону дадут, но, может, и майку подарят — будет повод поговорить о войне. Расскажете, что в январе 2019-го — 75 лет со дня снятия блокады Ленинграда. 632 253 человека погибли от голода. Но город выстоял, ваши деды и прадеды победили, и теперь у вас есть «Бургер кинг», — написал в Facebook Пётр Лидов-Петровский.

Как передает 78.ru, в самой сети «Бургер Кинг» уже заявили, что произошло недоразумение, и они не хотели никого оскорбить. Там утверждают, что этот рекламный макет использовался только в Екатеринбурге во время ЧМ-2018 и не должен был попасть в Петербург. В компании пообещали изъять и утилизировать продукцию с упомянутым текстом. При этом обращают внимание на то, что на русский язык фраза на плакате переведена как «С нами не пропадешь».

«Наша компания с глубоким уважением относится к истории России, поддерживает фонд ветеранов, и любой подтекст или шутки по данной теме для нас неприемлемы и табуированы», — заверяют в «Бургер Кинг».

В свою очередь, Санкт-Петербургское управление ФАС сообщило журналистам, что в ближайшее время решит вопрос о возбуждении административного дела по признакам нарушения «Закона о рекламе» в отношении сети ресторанов «Бургер Кинг».

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Как напоминает ИА REGNUM, это далеко не первый скандал с рекламой «Бургер Кинг». 19 июня 2018 года, во время ЧМ-2018, на официальной странице Burger King Russia во «ВКонтакте» появилась запись, в которой сеть ресторанов пообещала выплатить 3 млн рублей и обеспечить пожизненным запасом бургеров девушек, которые забеременеют от звёзд мирового футбола. После того, как провокационная запись вызвала бурную реакцию пользователей сети, её удалили.

В конце марта, после трагедии в «Зимней вишне», пользователей сети возмутила фотография, сделанная в одном из ресторанов сети Burger King, на которой запечатлен экран с надписью «Скорбим. Кемерово», расположенный на фоне рекламного плаката с языками пламени и подписью «Готовим на огне с 1954 года».

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