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Власти Крыма: качество детской медицины растёт с каждым годом

Общество

Детей всё реже приходится транспортировать в Москву и Санкт-Петербург

Симферополь, 28 сентября 2018, 17:00 — REGNUM  С каждым годом число крымских детей, которых необходимо экстренно транспортировать в Москву или Санкт-Петербург, сокращается, и способствует этому развитие Республиканской детской клинической больницы. Такое мнение 28 сентября высказал на своей странице в Facebook глава Крыма Сергей Аксёнов.

«Сегодня РДКБ — высокоуровневое многопрофильное лечебное учреждение, находящееся в авангарде крымской медицины, благодаря которому с каждым годом всё реже привлекают санавиацию для отправки крымских детей на лечение в Москве и Санкт-Петербурге», — отметил Аксёнов.

По его словам, в будущем больницу планируют оснастить новым аппаратом УЗИ.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Крымстата, в 2017 году на полуострове не дожили до года 99 детей.

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