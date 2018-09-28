Пятница, 28 Сентября 2018 года
18:50:20 МСК

Призывников не используют в войне против Донбасса — генштаб ВСУ

Общество

В Донбассе воюют контрактники и наемники

Призывников не используют в войне против Донбасса — генштаб ВСУ
Ministry of Defense of Ukraine
ВСУ

Киев, 28 сентября 2018, 17:06 — REGNUM  Украинские «срочники» не участвуют в гражданской войне в Донбассе, заявил начальник отдела комплектации и призыва главного управления персонала Генштаба Украины Валерий Дендебера, сообщил 27 сентября официальный сайт Минобороны Украины.

«Военнослужащих срочной военной службы Вооруженные силы Украины не привлекают к проведению операции объединенных сил (ООС) в Донецкой и Луганской областях», — подчеркнул чиновник.

Он также отметил, что смешанный принцип комплектации ВСУ — призывниками и контрактниками — является распространённой европейской практикой и соответствует стандартам НАТО.

Напомним, украинское командование с октября по декабрь 2018 года планирует призвать в ряды ВСУ около 18 тыс. человек.

Читайте также: Около 18 тыс. украинских граждан призовут до конца года в ряды ВСУ

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Вооруженные силы Украины
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить