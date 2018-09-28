Призывников не используют в войне против Донбасса — генштаб ВСУ

Киев, , 17:06 — REGNUM Украинские «срочники» не участвуют в гражданской войне в Донбассе, заявил начальник отдела комплектации и призыва главного управления персонала Генштаба Украины Валерий Дендебера, сообщил 27 сентября официальный сайт Минобороны Украины.

«Военнослужащих срочной военной службы Вооруженные силы Украины не привлекают к проведению операции объединенных сил (ООС) в Донецкой и Луганской областях», — подчеркнул чиновник.

Он также отметил, что смешанный принцип комплектации ВСУ — призывниками и контрактниками — является распространённой европейской практикой и соответствует стандартам НАТО.

Напомним, украинское командование с октября по декабрь 2018 года планирует призвать в ряды ВСУ около 18 тыс. человек.

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