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Школьный аттестат с отличием привяжут к баллам ЕГЭ

Общество

Золотую медаль можно будет получить только при условии успешной сдачи ЕГЭ

Школьный аттестат с отличием привяжут к баллам ЕГЭ
Иллюстрация: Kremin.ru
ЕГЭ

Москва, 28 сентября 2018, 17:35 — REGNUM  Школьный аттестат с отличием будут привязывать к результатам ЕГЭ по двум обязательным предметам. Приказ об изменении порядка выдачи документов о среднем образовании разработало Министерство просвещения РФ.

Согласно проекту, на аттестат с отличием смогут претендовать ученики, которые не только получили все пятерки по итогам выпускного класса, но также набрали 70 баллов по русскому языку, 70 баллов по профильной или 5 баллов по базовой математике. По мнению Министерства просвещения, такая мера снизит число случаев, когда ученики в некоторых регионах массово получали золотые медали, после чего сдавали ЕГЭ на тройки.

Сейчас диплом с отличием получают школьники, которые успешно прошли государственную итоговую аттестацию и получили пятерки по всем учебным предметам, который изучали на уровне среднего общего образования.

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Общее образование
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