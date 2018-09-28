Создана ассоциация исторических парков «Россия — моя история»

Ставрополь, , 16:19 — REGNUM Ассоциация исторических парков «Россия — моя история» создана 28 сентября в рамках проведения федерального форума «История России: взгляд на прошлое с помощью технологий будущего» в Ставропольском крае. Об этом ИА REGNUM рассказал представитель Фонда гуманитарных проектов Александр Тарасов.

В форуме участвуют более 100 человек: представители от каждого исторического парка, а их в России уже создано 17, специалисты проекта «Россия — моя история», Российского военно-исторического общества, представители Ставропольского края, где форум проводится. Форум проходит при поддержке Патриаршего совета по культуре, Минкультуры России, губернатора Ставропольского края.

За создание ассоциации участники форума проголосовали единогласно. Затем состоялось подписание протокола. Также принят устав ассоциации.

Ассоциацию возглавит владыка Тихон, председатель Патриаршего совета по культуре, митрополит Псковский и Порховский.

«Было принято решение начать разрабатывать программу совместных мероприятий в рамках ассоциаций уже в ноябре 2017 года. Участники выразили надежду на то, что Ассоциация позволит решать задачи, стоящие перед проектом «Россия — моя история» по популяризации и продвижению научных знаний более эффективно, с возможностью охватить всю Россию, а не отдельные города, демонстрировать достижения современной исторической науки комплексно, широко», — рассказал Александр Тарасов.

«Цель создания общероссийской ассоциации исторических парков — в том, чтобы иметь единый ресурсный объем для использования его в продвижении исторических знаний в России. Сама миссия проекта — это популяризация истории. И вот для реализации миссии проекта посчитали необходимым создать такую ассоциацию, которая имела бы единое понимание задач, единый ресурсный центр, в том числе и финансовый».

«Совместное обсуждение итогов поможет участникам форума сформулировать стратегический план развития проекта до 2023 года, который станет одним из важных шагов по развитию и укреплению межрегионального сотрудничества и насаждению успешных практик функционирования музейных и тематико-выставочных учреждений, обсуждения актуальных вопросов в сфере популяризации истории, культуры и научного знания», — пояснил руководитель исторического парка проекта «Россия — моя история» Иван Есин.

Отметим, что исторические парки «Россия — моя история» — самый масштабный экспозиционный мультимедийный комплекс в России. География площадок простирается от Южно-Сахалинска до Санкт-Петербурга, от Перми до Махачкалы и насчитывает 17 городов. В ближайшее время к проекту планируют примкнуть Владивосток, Хабаровск, Челябинск, Иркутск, Сургут, Магас, Пятигорск и Псков.

Исторический парк «Россия — моя история» в Ставрополе работает уже год — он открылся в сентябре 217 года. За это время, как рассказал директор исторического парка в Ставрополе Георгий Головин, парк, который, кстати, работает бесплатно, посетили более 280 тыс. человек.