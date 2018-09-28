Американскую певицу раскритиковали на ретушь фото её четырёхлетней дочери

Вашингтон, , 16:16 — REGNUM Фото в Instagram американской певицы и героини реалити-шоу Ким Золсиак-Бирманн стало причиной бурной критики пользователей. Женщина опубликовала фото своих четырёхлетних детей — сына Кане и дочери Кайи — обратив внимание на их тёплые взаимоотношения. Однако снимок оказался отретушированным, что пришлось не по душе поклонникам певицы, отмечает издание E! News.

https://www.instagram.com/p/BoKbA94lBVh/

Пользователи заметили, что девочка на фото в аккаунте Золсиак-Бирманн выглядит не так, как на таком же фото в аккаунте старшей дочери певицы Бриэль. Тогда в Instagram TheGoodTheBadAndTheFake, где специалисты анализируют снимки на использование Photoshop, обратили внимание на то, что героини реалити-шоу на фото увеличила бёдра своей четырёхлетней дочки и уменьшила её нос. Сама Ким пока не дала комментарии СМИ по этому поводу.

https://www.instagram.com/p/BoMFoBlg9FC/

Большая часть пользователей отнеслась к этому крайне негативно. Поклонники предполагают, что певица не в себе, раз считает нормальным ретушировать подобным образом фото детей. Также ряд пользователей предложил, что ради привлечения внимания и поддержания популярности некоторые люди готовы совершать сумасшедшие поступки. Поклонники также заметили, что на фото цвет кожи детей несколько отличается от оригинального снимка. Тогда некоторые вступились за Ким Золсиак-Бирманн, отметив, что это связано с цветокоррекцией всего фото.

Ким Золсиак-Бирманн уже не в первый раз привлекает внимание общественности за счёт снимков своих детей. Ранее она публиковала видео со своими двумя сыновьями в наручниках. Сама Ким прославилась как американская кантри-певица, телевизионная персона, экс-участница реалити-шоу «The Real Housewives of Atlanta» и участница реалити-шоу «Don't Be Tardy».

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