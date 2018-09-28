Россия пытается пресечь украинскую торговлю в Азовском море — ГУР

Киев, , 16:42 — REGNUM Россия пытается заблокировать Бердянск и Мариуполь, чтобы Украина не могла вести торговлю через Азовское море, заявил представитель Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Вадим Скибицкий 28 сентября в комментарии «Радио Свобода».

«Цели, которые преследует Россия — это не просто заблокировать или сделать попытки, чтобы не было внешней торговли Украины с другими странами через Азовское море. Блокирование Бердянска и Мариуполя ведёт к дестабилизации ситуации в этих районах. Это именно то, что на сегодняшний день нужно Российской Федерации», — считает разведчик.

Напомним, что после пиратского захвата Украиной российского рыболовецкого судна «Норд», Россия была вынуждена начать тщательные проверки всех судов, идущих через Керченский пролив и Азовское море. Многочасовые задержки, вызванные работой российских пограничников, нанесли определённый урон морским портам в Бердянске и Мариуполе, однако Украина не спешит улаживать конфликт с «Нордом» и трактует законные действия РФ как очередную «агрессию».

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