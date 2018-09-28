МестоЖенщиныВезде: флешмоб против стереотипов о женщинах

Москва, , 17:21 — REGNUM В сети набирает популярность флешмоб #МестоЖенщиныВезде, в рамках которого пользовательницы Instagram описывают свои профессии стереотипными фразами. Акцию запустила блогер Татьяна Никонова, занимающаяся просвещением в сфере сексуального воспитания, с целью разрушить стереотипы о женщинах.

На флешмоб Татьяну вдохновила социальная реклама, созданная в Южной Африке. Профессии, которыми занимаются в том числе женщины, описывали при помощи избитых клише. Блогер призвала подписчиков бороться со стереотипами и говорить о реальных людях.

https://www.instagram.com/p/BoEUTO3i3sS/

В Instagram поддержали идею Татьяны — под хэштегом #МестоЖенщиныВезде собрано уже около 200 публикаций. Педагоги, врачи, журналисты, архитекторы и представительницы других профессией сопровождают свои фотографии стереотипными фразами о женщинах.

https://www.instagram.com/p/BoNKLxunilS/

https://www.instagram.com/p/BoL7Xrzn8rQ/

https://www.instagram.com/p/BoPsZ2jnxe3/

https://www.instagram.com/p/BoMvLbHgRRK/

https://www.instagram.com/p/BoJgkpwBNFg/

В сети периодически запускают социально значимые флешмобы. Так, на днях пользователи Twitter стали рассказывать о пережитом насилии, сопровождая свои посты хештегом #WhyIDidntReport — «Почему я не сообщил». Акция стала ответом на твит президента США Дональда Трампа, в котором тот упрекнул Кристин Блейзи Форд, обвинившую в домогательствах судью Бретта Кавано. По мнению главы США, Форд или её родители немедленно обратились бы в правоохранительные органы в случае реальной попытки изнасилования.

Читайте ранее в этом сюжете: Жертвы сексуального насилия ответили флешмобом на твит Трампа