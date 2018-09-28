В Крыму обсудили гражданско-патриотическое воспитание студентов

Симферополь, , 16:06 — REGNUM В Крымском федеральном университете (КФУ) им. В. И. Вернадского прошло первое заседание Совета по гражданско-патриотическому воспитанию обучающихся, сообщает 28 сентября пресс-служба вуза.

Из сообщения следует, что это собрание станет отправной точкой для развития и совершенствования локальной организации гражданско-патриотической работы в структурных подразделениях университета.

Выступивший на заседании проректор по академической и административной политике вуза Владимир Курьянов сообщил, что заслушивание вопросов этого направления требуется проводить «на заседаниях педагогических, ученых советов учебных заведений с участием членов Совета по ГПВ обучающихся».

«Считаю, что обновленный состав совета выведет это направление воспитательной работы на более высокий уровень», — сказал он.

Отмечается, что на первом заседании перед членами Совета выступили начальник отдела гражданско-патриотической работы Виктор Бридко и главный менеджер этого отдела Николай Романов, которые ознакомили участников мероприятия с состоянием гражданско-патриотической работы в КФУ по итогам 2017/2018 учебного года.

При обсуждении особое внимание уделялось развитию молодежи межэтнической толерантности в политической среде, созданию новых форм и методов работы с молодежью и участию актива студенческих объединений. В завершении заседания были поставлены основные задачи на новый учебный год, определены приоритеты развития гражданско-патриотического воспитания молодёжи.

Читайте также: Аксенов пообещал найти способ перечислить студентам 90 млн рублей