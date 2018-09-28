Житель Смоленска стал призером Национального чемпионата WorldSkills

Смоленск, , 15:57 — REGNUM Мастер Смоленского территориального участка Московской дирекции по тепловодоснабжению (филиал ОАО «РЖД») Сергей Серенков занял третье место в компетенции «Сантехника и отопление» в финале I Национального чемпионата по стандартам WorldSkills для профессионалов старше 50 лет «Навыки мудрых». Чемпионат проходил 22−23 сентября на территории московского досугово-образовательного комплекса «Техноград» на ВДНХ, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона.

«Навыки мудрых» является новым направлением в проведении профессиональных чемпионатов: цель его — показать профессиональное долголетие и конкурентоспособность специалистов данной возрастной категории. В 2019 году планируется проведение отборочных туров в регионах, а затем — всероссийский финал.

В первом чемпионате приняли участие более 130 участников из 28 регионов. Они соревновались в 26 компетенциях, в числе которых — «Электромонтаж», «Ресторанный сервис», «Ремонт и облуживание легковых автомобилей», «Столярное дело», «Технологии композитов» и др. Третье место в компетенции «Сантехника и отопление» занял мастер Смоленского территориального участка Московской дирекции по тепловодоснабжению (филиал ОАО «РЖД») 56-летний Сергей Серенков. На железной дороге он работает уже 32 года.

«На чемпионате организаторы создали праздничную обстановку, — рассказал сам Сергей Серенков. — В таких условиях хотелось работать, качественно выполнять задания, показать, на что ты способен. К тому же участие в соревнованиях — это дополнительная возможность познакомиться с новыми технологиями и людьми, ведь среди экспертов, оценивающих нашу работу, были очень грамотные и опытные специалисты. Безусловно, такие конкурсы нужны, и, в первую очередь, для молодежи, потому что помогают передать наши знания, секреты мастерства, которые есть в каждой профессии».

От имени главы региона Алексея Островского бронзового призера чемпионата поздравила вице-губернатор Оксана Лобода.

«Итоги соревнований демонстрируют ваши профессиональное долголетие и высокую конкурентоспособность в возрастной категории 50+, а также способности людей уже достаточно солидного возраста к обучению и переквалификации. На Вашем примере вся страна, в том числе, Смоленщина увидела, какие возможности предоставляются гражданам для применения полученного в течение жизни опыта в различных сферах деятельности. Искренне благодарю Вас за то, что Вы много времени уделяете обучению молодежи, подаете пример добросовестного труда и ответственного отношения к делу», — подчеркнула вице-губернатор.

Сергей Серенков отметил, что с удовольствием примет участие в соревнованиях еще раз, но уже с твердым намерением победить.