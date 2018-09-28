Преподаватель из Новочеркасска занял второе место на чемпионате WorldSkills

Ростов-на-Дону, , 15:45 — REGNUM Преподаватель Новочеркасского колледжа промышленных технологий и управления Виктор Чеботарь занял второе место на чемпионате рабочих профессий по стандартам WorldSkills «Навыки мудрых». По его словам, участие в таких конкурсах помогает поддерживать престиж рабочих профессий в регионе.

Виктору Чеботарю — 65 лет. Профессии он отдал 42 года. В компетенции Refrigeration and Air Conditioning — «Холодильная техника и системы кондиционирования», в которой принимал участие представитель Ростовской области, было пять специалистов со всей России.

По словам конкурсанта, мероприятие было организовано на высоком уровне. В

«Конкурс прошёл плодотворно в плане обмена опытом, установки контактов между участниками, общения. Встречи прошли в доброжелательной атмосфере. Я получил профессиональное удовлетворение, поближе познакомился с участниками», — сказал в интервью ИА REGNUM собеседник.

По его мнению, конкурс профессионального мастерства необходим для того, чтобы показать представителям рабочих профессий, насколько они востребованы.

За победу на чемпионате рабочих профессий по стандартам WorldSkills «Навыки мудрых» боролись более 130 конкурсантов, продемонстрировавшие мастерство по 26 компетенциям. Конкурс состоялся 22 и 23 сентября в Москве на территории образовательного комплекса «Техноград» на ВДНХ. Стоит отметить, что впервые в России соревновались специалисты старше 50 лет.