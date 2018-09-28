Здравоохранение Калининградской области усиливают цифровые технологии

Калининград, , 15:21 — REGNUM Глава минздрава Калининградской области Александр Кравченко сегодня, 28 сентября, на оперативном совещании регионального правительства объявил, что система здравоохранения Калининградской области вошла в 10 самых развитых регионов РФ по использованию цифровых технологий в здравоохранении — по итогам 2017 года в плане информатизации здравоохранения Калининградская область занимает седьмое место среди всех субъектов Российской Федерации, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В своём докладе он подчеркнул, что медицинские информационные системы в своей деятельности на постоянной основе используют более 2 600 врачей. Электронные медицинские карты и истории болезни в региональной информационной системе заведены на 940 тысяч жителей области (95,1% населения). Ежедневно в нее заносится более полутора миллионов записей, касающихся медицинской информации, уточняет пресс-служба правительства Калининградской области.

«В 2018 году запущена в эксплуатацию новая информационная система льготного лекарственного обеспечения (АСУЛОН), которая автоматизирует все процессы, начиная с формирования заявки лечебного учреждения и точного расчета планируемой потребности в лекарственных препаратах до управления логистикой и остатками товара областной фармкомпании с четким распределением и поставкой в пункты отпуска. Кроме того, она обеспечивает оперативный контроль по выписке рецептов, экспертизу выписанных и отпущенных рецептов. За время работы системы выписано 250 тысяч рецептов для 45 тысяч льготников», — говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.

Также Кравченко рассказал, что с декабря 2017 года в области действует Единая диспетчерская служба скорой медицинской помощи, 100% санитарного автотранспорта оснащено бортовыми комплексами ГЛОНАСС/GPS. Она интегрирована с системой «112». Дополнительно разработано интерактивное мобильное приложение врача.

Говоря о нововведениях этого года, министр здравоохранения отметил, что для эффективной эксплуатации оборудования завершается разработка региональной системы мониторинга тяжелого цифрового оборудования, к которой будут подключены все аппараты в регионе, а информация будет храниться в центральном архиве медицинских изображений. Это станет ключевым фактором создания и дальнейшего развития телемедицины в регионе.

«В результате использования единой интегрированной информационной платформы, функционирующей на единых стандартах формирования и онлайн-передачи данных, существенно повышается качество оказания медицинской помощи. Для любого врача становится возможным онлайн-доступ к всеобъемлющему массиву данных о пациенте от контактных данных и имеющейся инвалидности до данных диагностических и лабораторных исследований и их описания», — обобщил итоги работы Александр Кравченко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2017 году региональными медицинскими организациями осуществлено более 12 тысяч закупок на общую сумму начальных максимальных цен контрактов более 4,3 млрд рублей.

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