«Запах гари прилагается»: красноярцы пожаловались на смог и густой туман

Красноярск, , 15:17 — REGNUM Жители Красноярска вновь сообщают о серьёзных экологических проблемах. В городских пабликах в соцсетях красноярцы пожаловались на смог, накрывший столицу края ночью и утром 28 сентября.

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Также горожане сообщили о густом плотном тумане и запахе гари:

«Ощутимый запах гари прилагается».

«Обстановка скверная», «форточку не открыть», «соседнего дома не видно», — уточняют подписчики паблика «За чистое небо» в соцсети «ВКонтакте».

Между тем режим «чёрного неба» (неблагоприятных метеоусловий — НМУ) в городе объявлен не был. Последний раз НМУ в столице края, по данным мэрии, были зафиксированы с 26 по 28 июня 2018 года.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, не секрет, что Красноярский край и город Красноярск страдают от серьёзных экологических проблем. Периодически в городе объявляются НМУ. Если обратиться к терминологии, НМУ — это краткосрочное особое сочетание метеорологических факторов, способствующих накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

Между собой красноярцы называют такие периоды режимами «чёрного неба». В 2017 году столица края прожила под «чёрным небом» 43,5 дня. Сибирские экологи сходятся во мнении, что на экологическую обстановку в городе наиболее значительно влияют промышленные, тепловые предприятия и транспорт.

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