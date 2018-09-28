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Почти четверть граждан Украины видят в членстве в ЕС распродажу страны

Общество

Еще почти половина уверена, что при вступлении в ЕС с Украины начнут массово уезжать люди

Киев, 28 сентября 2018, 15:04 — REGNUM  По данным соцопроса фонда «Демократические инициативы» им. Илька Кучерива и Киевского международного института 51,5% респондентов считают необходимым вступление Украины в ЕС, сообщает 28 сентября УНИАН.

Согласно сообщению, 33,7% опрошенных заявили, что Украине не нужно становиться членом ЕС. Еще 14,8% ничего не ответили. Помимо этого, 45,5% опрошенных считают, что присоединение к ЕС приведет к эмиграции жителей Украины за границу, а 23,8% считают, что это приведет к распродаже страны.

Опрос проводился с 16 по 28 августа 2018 года, были опрошены 2,041 тыс. человек.

Напомним, по данным соцопросов, 66,6% граждан Украины считают ситуацию в стране напряженной, а 23,5% ‑ и вовсе взрывоопасной.

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Социологические опросы
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