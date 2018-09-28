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После пожара на «Славнефть-ЯНОС» проверили качества воздуха

Общество

Фактов превышения загрязняющих веществ не выявлено

После пожара на «Славнефть-ЯНОС» проверили качества воздуха
Иллюстрация: Yarregion.ru
Пожар на НПЗ

Ярославль, 28 сентября 2018, 15:02 — REGNUM  После пожара, случившегося 27 сентября на установке каталитического крекинга ОАО «Славнефть-ЯНОС», была проведена дополнительная проверка уровня загрязняющих веществ в районе предприятия. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

«В ночь на 28 сентября качество воздуха исследовано, в том числе при помощи аккредитованной мобильной экоаналитической лаборатории. Фактов превышения установленных предельно допустимых концентраций выбросов загрязняющих веществ, в том числе на границе санитарно-защитной зоны, не зафиксировано. Загрязнения почвы и сточных вод также нет», — сообщил председатель комитета государственного экологического надзора департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Владимир Сафонов.

Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды проводит мониторинг состояния атмосферного воздуха в постоянном режиме.

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Пожары и взрывы на предприятиях
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