Сальвини: половину преступлений в Милане совершают мигранты

Милан, Италия, , 14:53 — REGNUM В 2017 году более половины выявленных и задержанных в Милане преступников были мигрантами, заявил вице-премьер, глава МВД Италии Маттео Сальвини в пятницу, 28 сентября, на совещании по вопросам безопасности в Милане. Об этом он сам сообщил на своей странице в Twitter.

Число совершенных в Милане преступлений снизилось на 8%, однако сохраняются такие проблемы, как торговля наркотиками, «черный рынок» труда, мафия и правонарушения, совершаемые обитателями цыганских лагерей и нелегальными мигрантами, отметил министр.

Новое правительство Италии с июня 2018 года запретило вход в свои порты кораблям неправительственных организаций, которые перевозят нелегальных мигрантов. Летом 2018 года поток нелегальных мигрантов в Италию сократился в несколько раз. В первые восемь месяцев 2018 года в Италию прибыли менее 20 тысяч мигрантов, в аналогичный период 2017 года — около 100 тысяч.

Власти полагают, что нужно помогать мигрантам «у них дома», а не в Европе, не поощрять бизнес по доставке мигрантов в ЕС и не вынуждать мигрантов работать на черном рынке и жить в недостойных условиях. Если другие страны Евросоюза считают нужным принимать мигрантов, они должны это делать на своей территории, считают в правительстве.

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