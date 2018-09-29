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Большинство центральных СМИ пытается замолчать пенсионный протест

Общество

Крупнейшие федеральные СМИ молчат о сборе подписей против пенсионной реформы

Большинство центральных СМИ пытается замолчать пенсионный протест
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Сдача подписей против пенсионной реформы

Москва, 29 сентября 2018, 00:01 — REGNUM  Массовое неприятие пенсионной реформы, охватившее Россию, подвергается в крупнейших российских СМИ очевидному замалчиванию. О том, как СМИ поддержали информационную блокаду сдачи Владимиру Путину миллиона подписей против реформы, рассказывает корреспондент ИА REGNUM Анастасия Полозкова.

Немало изданий написали о том, что в Администрацию президента сдан 1 млн подписей. На этом фоне остается неадекватным ситуации молчание таких крупных информационных агентств, как РИА Новости, ТАСС и федеральных телеканалов. Несмотря на то, что событие вышло в топ новостей Яндекса, многие информационные агентства предпочли забить свою ленту различными «околопенсионными» рассуждениями, не обратив внимания на масштабнейший инфоповод.

Впрочем, и среди сообщивших нашлись те, кто попытался принизить это событие, как, например, «Эхо Москвы», где сдача миллиона «живых» подписей противников реформы сравнивалась с флешмобом на ресурсе Change.org, где против реформы было поставлено почти 3 млн не имеющих юридической силы электронных галочек. А ведь попытка игнорировать мнение миллиона реальных людей похожа на игнорирование мнения всего народа.

Читайте статью Анастасии Полозковой Кто и зачем молчит о протесте против пенсионной реформы?

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