Большинство центральных СМИ пытается замолчать пенсионный протест

Москва, , 00:01 — REGNUM Массовое неприятие пенсионной реформы, охватившее Россию, подвергается в крупнейших российских СМИ очевидному замалчиванию. О том, как СМИ поддержали информационную блокаду сдачи Владимиру Путину миллиона подписей против реформы, рассказывает корреспондент ИА REGNUM Анастасия Полозкова.

Немало изданий написали о том, что в Администрацию президента сдан 1 млн подписей. На этом фоне остается неадекватным ситуации молчание таких крупных информационных агентств, как РИА Новости, ТАСС и федеральных телеканалов. Несмотря на то, что событие вышло в топ новостей Яндекса, многие информационные агентства предпочли забить свою ленту различными «околопенсионными» рассуждениями, не обратив внимания на масштабнейший инфоповод.

Впрочем, и среди сообщивших нашлись те, кто попытался принизить это событие, как, например, «Эхо Москвы», где сдача миллиона «живых» подписей противников реформы сравнивалась с флешмобом на ресурсе Change.org, где против реформы было поставлено почти 3 млн не имеющих юридической силы электронных галочек. А ведь попытка игнорировать мнение миллиона реальных людей похожа на игнорирование мнения всего народа.

Читайте статью Анастасии Полозковой Кто и зачем молчит о протесте против пенсионной реформы?