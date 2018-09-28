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Авиационные власти Казахстана и США планируют открыть прямое авиасообщение

Общество

Стороны обсудили нормативную базу для организации авиасообщения

Вашингтон, 28 сентября 2018, 14:12 — REGNUM  Делегация комитета гражданской авиации министерства по инвестициям и развитию Казахстана обсудила с авиационными властями США организацию прямых авиарейсов, сообщили 27 сентября в пресс-службе министерства.

Переговоры состоялись в Государственном департаменте США. Стороны обсудили также нормативную базу для организации авиасообщения. Отмечается, что сотрудничество сторон налаживается в рамках поручения президента республики.

Как сообщало ИА REGNUM, на рассмотрении Сената парламента Казахстана находится законопроект о ратификации Конвенции по борьбе с незаконными актами против международной гражданской авиацией.

Читайте ранее в этом сюжете: Казахстан планирует вписаться в международное право по гражданской авиации

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