На Украине каждый седьмой житель не может оформить земельный участок

Киев, , 14:09 — REGNUM Жители Украины не могут зарегистрировать свои земельные участки, сообщают 28 сентября украинские «Вести».

Согласно сообщению, ежегодно на Украине происходит 135 тыс. отказов в госрегистрации земельного участка, это отказ каждому седьмому гражданину. Отмечается, что такая ситуация складывается из-за необоснованно большого количества действий госслужащих и заявителей.

Отмечается, что с 2019 года на Украине вступят в силу новые правила работы с государственным земельным кадастром.

Напомним, ранее в Киевской области неизвестные кинули взрывное устройство во двор местного активиста, который занимался расследованием схем хищения земли в области.