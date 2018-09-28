Пятница, 28 Сентября 2018 года
15:43:23 МСК

На Украине каждый седьмой житель не может оформить земельный участок

Общество

В год отказывают 135 тыс. граждан

Киев, 28 сентября 2018, 14:09 — REGNUM  Жители Украины не могут зарегистрировать свои земельные участки, сообщают 28 сентября украинские «Вести».

Согласно сообщению, ежегодно на Украине происходит 135 тыс. отказов в госрегистрации земельного участка, это отказ каждому седьмому гражданину. Отмечается, что такая ситуация складывается из-за необоснованно большого количества действий госслужащих и заявителей.

Отмечается, что с 2019 года на Украине вступят в силу новые правила работы с государственным земельным кадастром.

Напомним, ранее в Киевской области неизвестные кинули взрывное устройство во двор местного активиста, который занимался расследованием схем хищения земли в области.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Незаконное строительство и самозахваты земель
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить