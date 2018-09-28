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В Екатеринбурге к теплу подключено меньше половины жилых домов

Общество

К 10 октября власти обещают подключить всех

В Екатеринбурге к теплу подключено меньше половины жилых домов
tjrn
Теплотрасса

Екатеринбург, 28 сентября 2018, 14:01 — REGNUM  В Екатеринбурге к теплу подключено 72% объектов социальной сферы и 40% жилья. Об этом журналистам сообщил вице-мэр Владимир Гейко. сообщает корреспондент ИА REGNUM.

К 1 октября, как надеется чиновник, соцсфера будет подключена на 100%. К этому же показателю попытаются привести и жилфонд. Завершить подключение полностью планируют к 10 октября.

При этом некоторые горожане жалуются в соцсетях на холод в квартирах и ждут включения батарей. Напомним, отопительный сезон стартовал в Екатеринбурге 17 сентября.

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Отопительный сезон
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