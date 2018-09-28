В комитете ГД намерены удвоить выходные на диспансеризацию для молодых

Астрахань, , 14:00 — REGNUM В комитете Госдумы по охране здоровья обсуждают возможность предоставления работодателем не одного, а двух дней оплачиваемых выходных для прохождения диспансеризации. Как передает корреспондент ИА REGNUM 28 сентября, об этом сообщил член комитета Госдумы по охране здоровья Николай Герасименко («Единая Россия»).

Накануне Госдума приняла закон о предоставлении по заявлению работника одного выходного дня для прохождения диспансеризации. Для лиц предпенсионного возраста (за пять лет до выхода на пенсию) предоставляется два выходных дня.

«Но в предпенсионном возрасте уже диагнозы поставлены, граждане наблюдаются. Я думаю, более правильно предоставлять два (выходных) дня на диспансеризацию как раз молодым. Мы будем дальше над этим работать», — сказал Герасименко журналистам.

Сегодня, 27 сентября, в Астрахани проходит выездное совещание комитета Госдумы по охране здоровья.

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