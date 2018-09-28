В Петербурге осужден «гаишник», слетавший в Тунис по паспорту брата

Санкт-Петербург, , 13:55 — REGNUM Сотрудник ГИБДД по Ленинградской области использовал заграничный паспорт брата-близнеца, чтобы слетать на отдых в Тунис. Так он решил обойти действующее ограничение для сотрудников силовых структур РФ на выезд за пределы страны, за исключением служебных командировок, отмечает ИА REGNUM. Попытка удалась только в одну сторону — по возвращении домой «гаишник» получил судимость.

Как сообщили 28 сентября в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга, перед Московским районным судом предстал старший госинспектор дорожного надзора отделения ГИБДД ОМВД России по городу Сосновый Бор Ленинградской области.

По данным следствия, 12 июля 2017 года он прошел через КПП в аэропорту «Пулково», используя свое внешнее сходство с родным братом и загранпаспорт брата. Подмену тогда не заметили, и мужчина благополучно вылетел в Тунис. Тем самым он незаконно пересек границу России.

При возвращении из Туниса 21 июля тот же фокус в «Пулково» уже не удался. Дежурными КПП было установлено, что предъявленный паспорт не принадлежит пассажиру, после чего мужчина был задержан сотрудниками ФСБ.

Суд признал «гаишника» виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на один год условно с испытательным сроком два года.

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Как сообщало ИА REGNUM в 2012 году, петербуржец в течении года пересекал границу через пункт пропуска в аэропорту «Пулково», а также пункты пропуска «Торфяновка» и «Брусничное» на территории Выборгского района Ленинградской области, используя подложный документ — заграничный паспорт гражданина России на другое лицо.