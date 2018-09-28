Хакер пообещал на глазах у публики взломать страницу Цукерберга в Facebook

Нью-Йорк, США, , 13:50 — REGNUM Тайваньский хакер Чанг Чи-Юн попытается взломать и удалить из соцсети личную страницу основателя и руководителя Facebook Марка Цукерберга. При этом сделать это он планирует публично. Трансляцию молодой человек планирует на своей странице 30 сентября. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на пост хакера в социальной сети.

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Хакер-самоучка зарабатывает на жизнь тем, что ищет уязвимости в различном программном обеспечении и продает информацию о них.

У себя на родине Чанг Чи-Юн уже прославился. Он стал участником телешоу, в котором он рассказал о поданном на него местной автобусной компанией иске за взлом её системы.

Ранее по теме: Цукерберг признал вину в утечке данных миллионов пользователей Facebook

Глава Facebook Цукерберг потерял более $6 млрд из-за утечек данных

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2018 года основатель и руководитель социальной сети Facebook Марк Цукерберг признал себя виновным в утечке данных боле 50 млн пользователей соцсети. По его словам, это стало возможным из-за того, что в компании не были приняты специальные меры защиты от злоупотреблений. Цукерберг уточнил, что личная информация о пользователях оказалась в распоряжении Cambridge Analytica в результате сделки с одним из работников компании Facebook. В основном речь идет о данных, которые пользователи размещали на своих страницах в разделе «О себе».

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