В Бурятии школьников и студентов проверят на употребление наркотиков

Улан-Удэ, , 13:43 — REGNUM В образовательных учреждениях Бурятии грядёт масштабная проверка на употребление наркотиков. Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 28 сентября, в республиканском правительстве, провести тестирование школьников, студентов ссузов и первокурсников вузов на употребление наркотических средств поручил глава Бурятии Алексей Цыденов на заседании антинаркотической комиссии.

Уточняется, что эти мероприятия финансируются в рамках госпрограммы, сумма не называется.

«Надо провести поголовное стопроцентное наркотестирование. Проверить школьников, студентов ссузов, первокурсников в вузах. Задача — выявить тех, кто уже причастен, и предупредить тех, кто не начал. Прошу подготовить график тестирования, где, когда пройдет и сколько средств для этого потребуется», — сказал Алексей Цыденов.

Также он поручил республиканскому минздраву изучить «более современные методы выявления наркотиков», которые будут «проще и дешевле», и подготовить соответствующие предложения.

По словам заместителя министра образования и науки Бурятии Валерия Позднякова, проверка охватит все образовательные учреждения, но не одновременно:

«Мы не можем все образовательные учреждения охватить одновременно из-за финансирования. В ноябре их круг определён».

Напомним, в Бурятии в рамках республиканской программы «Совершенствование государственного управления» районам выделяются субсидии на проведение мероприятий по уничтожению дикорастущей конопли химическим способом. В 2018 году семь районов республики получили на эти цели 2 млн рублей на условиях софинансирования.