В Прикамье складывается тревожная ситуация с нападением животных на людей

Пермь, , 13:30 — REGNUM В Пермском крае тревогу вызывает рост случаев, когда агрессивные животные нападают на людей, и население получает травмы. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Управлении Роспотребнадзора по региону, настороженность вызывает неблагополучная ситуация по обращаемости населения за медицинской помощью по поводу укусов животными. За восемь месяцев 2018 года обратились 4439 человек, из них 1150 — дети в возрасте до 14 лет.

За первое полугодие животные покусали 3052 человека, в том числе 732 ребенка в возрасте до 14 лет. Всем им потребовалась помощь медиков. В основном агрессия совершена со стороны собак.

По данным открытых источников, при сравнении статистики за первое полугодие последних трех лет наблюдается значительный рост жертв агрессивных животных. В среднем в месяц в 2016 году обращались с жалобами на укусы почти 300 человек, в 2017 году — 338 человек, в 2018 году — 509. Среднемесячный показатель 2018 года, с учетом восьми месяцев, вырос до 555 человек.