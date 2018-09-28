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В Прикамье складывается тревожная ситуация с нападением животных на людей

Общество

В регионе отмечен рост числа обращений за медицинской помощью по поводу укусов животными

Пермь, 28 сентября 2018, 13:30 — REGNUM  В Пермском крае тревогу вызывает рост случаев, когда агрессивные животные нападают на людей, и население получает травмы. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Управлении Роспотребнадзора по региону, настороженность вызывает неблагополучная ситуация по обращаемости населения за медицинской помощью по поводу укусов животными. За восемь месяцев 2018 года обратились 4439 человек, из них 1150 — дети в возрасте до 14 лет.

За первое полугодие животные покусали 3052 человека, в том числе 732 ребенка в возрасте до 14 лет. Всем им потребовалась помощь медиков. В основном агрессия совершена со стороны собак.

По данным открытых источников, при сравнении статистики за первое полугодие последних трех лет наблюдается значительный рост жертв агрессивных животных. В среднем в месяц в 2016 году обращались с жалобами на укусы почти 300 человек, в 2017 году — 338 человек, в 2018 году — 509. Среднемесячный показатель 2018 года, с учетом восьми месяцев, вырос до 555 человек.

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Нападения животных
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