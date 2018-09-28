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Тайфун «Трами» парализовал авиасообщение в Японии: отменены 250 рейсов

Общество

Авиаперевозчики не исключили задержек и отмены рейсов и в ближайшие два дня

Токио, 28 сентября 2018, 13:28 — REGNUM  Приближающийся к Японии тайфун «Трами» вмешался в работу аэропортов страны. Так, в настоящее время отмечено свыше 250 рейсов. Большая часть из них — 103 рейса японской авиакомпании Nippon Airways, сообщает телеканал NHK.

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В основном отменённые рейсы — внутренние, которые связывают различные районы страны с Окинавой. При этом отмечается, что некоторые авиакомпании уже решили отменить свои рейсы и 29 сентября, в основном в Нахе. Также не исключена вероятность дальнейшей отмены и задержки рейсов 30 сентября.

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Напомним, тайфун «Трами» движется по Тихому океану к южной японской префектуре Окинава. Ожидается, что территории Японии стихия достигнет к утру 29 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале сентября над западной частью Японии прошёл тайфун «Джеби», жертвами которого стали свыше десяти человек, еще более 60 пострадали.

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