От Томска до Караганды запустят пассажирский поезд

Караганда, Казахстан, , 13:28 — REGNUM Между Томском и Карагандой будут организованы железнодорожное пассажирские перевозки, сообщили 28 сентября в пресс-службе посольства Казахстана в России.

Первый поезд отправится из Томска 9 сентября. График движения поездов пока неизвестен — вся информация появится за 45 дней до отправления. Время в пути составит около двух суток.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 сентября из Караганды в Томск отправился первый автобус данного маршрута. Рейс выполняется по воскресеньям, время в пути составляет 25 часов, а стоимость билетов — 14 050 тенге (2547 рублей).

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