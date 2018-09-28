Глава Карачаево-Черкесии рассказал Медведеву об успехах в здравоохранении

Черкесск, , 13:17 — REGNUM Карачаево-Черкесия смогла реализовать несколько значимых проектов в сфере здравоохранения при поддержке правительства РФ. Некоторые из них ранее не имели аналогов в республике. Об этом 27 сентября доложил глава региона Рашид Темрезов на встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым.

По словам Темрезова, в 2018 году будут сданы в эксплуатацию три крупных лечебных учреждения. Это первая в республике многопрофильная детская больница из 14 клинических подразделений, рассчитанная на 245 мест. Кроме того, уже сданы и укомплектованы необходимым оборудованием онкологический центр с возможностью проведения лучевой терапии и новый диагностический блок республиканского перинатального центра.

В 2019 году, как отметил Темрезов, будет сдан еще один значимый для республики объект — детская поликлиника на 450 мест в городе Черкесске.

Выражая благодарность Дмитрию Медведеву за поддержку социальной сферы в целом, глава субъекта подчеркнул, что с помощью федерального центра Карачаево-Черкесии «удалось сделать колоссальный шаг вперед в развитии системы здравоохранения республики, особенно в вопросе поддержки материнства и детства».

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