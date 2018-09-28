В Оренбуржье сельская школа наказана за травму ученика на уроке физкультуры

Оренбург, , 13:13 — REGNUM В Оренбургской области серьезная травма ученика седьмого класса в сельской школе стала причиной для судебной тяжбы. Мать мальчика потребовала компенсацию морального вреда, поскольку ребенок перенес операцию и длительный курс лечения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Оренбургском районом суде.

Инцидент произошел в Степановской школе в октябре 2017 года. В спортзале во время урока находилось одновременно два класса — пятый и седьмой. В судебном заседании учитель сообщил, что во время ЧП находился не в спортзале, а на улице, где принимал зачет у учеников. В помещение пребывали те школьники, которые зачет уже сдали. Находясь в спортзале, пятиклассник и семиклассник во время передвижения столкнулись, и один подросток травмировал ногу. Впоследствии медики диагностировали перелом. Мальчик перенес операцию и длительный курс лечения.

В суде установлено, что причиной несчастного случая послужило несоблюдение учителем физической культуры правил охраны труда и техники безопасности на уроке. Ответчиком по делу выступил не конкретный педагог, а образовательное учреждение.

Суд пришел к выводу, что сельская школа не обеспечила должным образом безопасность ученика во время обучения, не осуществила должного контроля за несовершеннолетним в момент причинения вреда, в связи с чем подросток и его мать перенесли физические и нравственные страдания. Со школы взыскано 10 тыс. рублей в пользу ребенка, а также 80 тыс. рублей — в пользу матери мальчика, которая выступила истцом. Решение суда не вступило в законную силу. Стоит отметить, что женщина требовала со школы 1 млн рублей в пользу сына, и 100 тыс. рублей — в свою пользу.