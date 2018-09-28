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В Оренбуржье сельская школа наказана за травму ученика на уроке физкультуры

Общество

Согласно решению суда первой инстанции общая сумма компенсации морального вреда составляет 90 тыс. рублей, тогда как истец требовал 1,1 млн рублей

Оренбург, 28 сентября 2018, 13:13 — REGNUM  В Оренбургской области серьезная травма ученика седьмого класса в сельской школе стала причиной для судебной тяжбы. Мать мальчика потребовала компенсацию морального вреда, поскольку ребенок перенес операцию и длительный курс лечения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Оренбургском районом суде.

Инцидент произошел в Степановской школе в октябре 2017 года. В спортзале во время урока находилось одновременно два класса — пятый и седьмой. В судебном заседании учитель сообщил, что во время ЧП находился не в спортзале, а на улице, где принимал зачет у учеников. В помещение пребывали те школьники, которые зачет уже сдали. Находясь в спортзале, пятиклассник и семиклассник во время передвижения столкнулись, и один подросток травмировал ногу. Впоследствии медики диагностировали перелом. Мальчик перенес операцию и длительный курс лечения.

В суде установлено, что причиной несчастного случая послужило несоблюдение учителем физической культуры правил охраны труда и техники безопасности на уроке. Ответчиком по делу выступил не конкретный педагог, а образовательное учреждение.

Суд пришел к выводу, что сельская школа не обеспечила должным образом безопасность ученика во время обучения, не осуществила должного контроля за несовершеннолетним в момент причинения вреда, в связи с чем подросток и его мать перенесли физические и нравственные страдания. Со школы взыскано 10 тыс. рублей в пользу ребенка, а также 80 тыс. рублей — в пользу матери мальчика, которая выступила истцом. Решение суда не вступило в законную силу. Стоит отметить, что женщина требовала со школы 1 млн рублей в пользу сына, и 100 тыс. рублей — в свою пользу.

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ЧП на уроках физкультуры
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