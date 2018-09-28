Руководителя тамбовской УК обвиняют в хищении 25 млн рублей

Тамбов, , 13:13 — REGNUM В Тамбове в суд передано дело в отношении учредителя и гендиректора одной из управляющих компаний, который обвиняется в хищении 25 млн рублей. Как сообщила 28 сентября пресс-служба УМВД России по Тамбовской области, деньги поступили на счет УК от жителей и должны были пойти на оплату коммунальных ресурсов.

Уголовное дело было возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ — «Мошенничество». В полицию обратились ресурсоснабжающие организации, которые долгое время не получали платежей от управляющей компании. Следователи считают, что руководитель похитил их.

«Материалы дела с утвержденным прокурором обвинительным заключением переданы в суд Октябрьского района города Тамбова для рассмотрения по существу. Законодательством предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до десяти лет со штрафом до одного миллиона рублей», — говорится в сообщении пресс-службы.

ИА REGNUM напоминает, что проблема мошенничества в некоторых недобросовестных управляющих компаний есть не только в Тамбовской области. Например, ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз выступал с предложением отстранить управляющие компании от финансового потока. Это было связано с тем, что многие поставщики ресурсов в регионе заявляли, что процент оплаты через УК намного ниже, чем процент при прямых расчетах.

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