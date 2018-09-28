Минздрав Украины: за год на работников скорой помощи напали более 150 раз

Киев, , 13:11 — REGNUM В 2017 году на медицинских работников на Украине нападали 152 раза, заявила и. о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун, сообщает 28 сентября УНИАН.

По ее словам, с 2013 по 2017 год на Украине произошло 543 случая нападения на медработников, причем трое работников во время нападений скончались. Чтобы защитить медперсонал, минздрав Украины подписал с полицией меморандум о сотрудничестве. Больше всего страдают работники скорой помощи, отметила Супрун.

Напомним, ранее Супрун заявляла, что медицинская реформа сократит вызовы скорой помощи в стране на 80%. И. о. главы минздрава Украины считает, что именно столько вызовов скорой помощи являются непрофильными.