Травля Бузовой: подписчики перепутали название завода с Конором Макгрегором

Москва, , 13:14 — REGNUM Пользователи затравили Ольгу Бузову в Instagram за то, что певица в предстоящем бою между Конором Макгрегором и Хабибом Нурмагомедовым якобы будет болеть за ирландского бойца. Такой вывод подписчики сделали из-за фотографии Бузовой в свитере с надписью «Конар», который ей подарил челябинский хоккейный клуб «Трактор». Разница в одну букву пользователей не смутила.

https://www.instagram.com/p/BoAMeiTHOVJ/

Часть пользователей упрекнули знаменитость в том, что она не поддерживает российского бойца. Другие же, напротив, поддержали Бузову, так как болеют за Конора. В итоге в комментариях к посту развернулась настоящая баталия между разъярёнными фанатами Макгрегора и Нурмагомедова.

«Разочаровала, всегда нравилась! Хабиб представляет Россию! Ты такая же, по ходу, хвастунья и зазвездилась, совсем как Конор! Я отписываюсь!» — пишет Лиза.

«Оля красава! Конор лучший!» — пишет Кирилл П.

Лишь немногие пользователи заметили, что «Конар» — это название челябинского тробопрокатного завода, который является спонсором ХК «Трактор». Впрочем, без критики в адрес Бузовой вновь не обошлось.

«А мне казалось, что тупее Оли быть невозможно, ан нет, ее подписчики доказали, что дна нет. Дебилы, «Конар» — это спонсор «Трактора», челябинский трубопрокатный завод! Причём тут Макгрегор?» — отмечает Seana4ka.

Напомним, один из самых ожидаемых боёв в истории UFC пройдёт 6 октября в Лас-Вегасе. Бывший чемпион UFC в лёгком весе Конор Макгрегор сразится в поединке с Хабибом Нурмагомедовым, завоевавшим титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата в апреле этого года.

Читайте ранее в этом сюжете: Макгрегор не постеснялся в выражениях в адрес Нурмагомедова