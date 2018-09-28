Медицинские вузы Казахстана введут для поступающих психометрический тест

Астана, , 13:09 — REGNUM В 2019 году абитуриенты медицинских вузов Казахстана будут сдавать психометрическое тестирование, сообщает 28 сентября издание InformBuro со ссылкой на министра здравоохранения республики Елжана Биртанова.

По его словам, новый вступительный экзамен планируется внедрить для проверки стрессоустойчивости будущих медиков. Министр добавил, что в республике происходит ужесточение требований к студентам медицинских вузов, что является общемировой практикой.

Как сообщало ИА REGNUM, в министерстве здравоохранения Казахстана отмечают нежелание выпускников медвузов работать в районах и городах, где наблюдается острый кадровый дефицит. Многие выпускники уходят из профессии. Поэтому в Казахстане планируют ввести обязательную отработку после окончания вуза для выпускников, получивших образование за государственный счет.

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