Мусорный коллапс: в Челябинске собрали экстренное совещание

Челябинск, , 13:03 — REGNUM В Челябинске проблема вывоза мусора так и не утратила своей актуальности. Губернатор Борис Дубровский сегодня, 28 сентября, собрал экстренное совещание, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

По данным чиновников, только Полетаевский полигон ежедневно принимает до 200 мусоровозов. Также работают ещё две площадки для приёма отходов.

Напомним, ситуация с вывозом мусора обострилась 11 сентября. После закрытия городской свалки город оказался завален мусором. Порядка десяти перевозчиков просто отказались возить его на загородные полигоны.

После вмешательства прокуратуры чиновники зашевелились. А СКР возбудил уголовное дело по факту халатности.