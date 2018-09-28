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Мусорный коллапс: в Челябинске собрали экстренное совещание

Общество

Полетаевский полигон ежедневно принимает до 200 мусоровозов

Челябинск, 28 сентября 2018, 13:03 — REGNUM  В Челябинске проблема вывоза мусора так и не утратила своей актуальности. Губернатор Борис Дубровский сегодня, 28 сентября, собрал экстренное совещание, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

По данным чиновников, только Полетаевский полигон ежедневно принимает до 200 мусоровозов. Также работают ещё две площадки для приёма отходов.

Напомним, ситуация с вывозом мусора обострилась 11 сентября. После закрытия городской свалки город оказался завален мусором. Порядка десяти перевозчиков просто отказались возить его на загородные полигоны.

После вмешательства прокуратуры чиновники зашевелились. А СКР возбудил уголовное дело по факту халатности.

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Мусорный коллапс в Челябинске
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